Significato della soluzione per: Un popolo sudamericano

Il Perù, ufficialmente Repubblica del Perù (in spagnolo República del Perú, in quechua: Piruw Ripuwlika, in aymara: Piruw Suyu), è uno Stato dell'America meridionale. Confina a nord con l'Ecuador, a nord-est con la Colombia, a est con il Brasile, a sud-est con la Bolivia, a sud con il Cile e a ovest con l'oceano Pacifico. Il Perù è un paese megadiverso, con habitat che variano dalle pianure aride della costa del Pacifico alle vette delle Ande che si estendono da nord a sud-est e alle foreste tropicali del bacino amazzonico a est, con il Rio delle Amazzoni.

Inglese: Aggettivo: Peruvian . (geografia) relativo al Perù; peruviano. Sostantivo: Peruvian (pl.: Peruvians) . peruviano (persona proveniente dal Perù). Merriam-Webster, Versione on-line.