Il pittore fiammingo che fu il più espressivo del Barocco

Significato della soluzione per: Il pittore fiammingo che fu il piu espressivo del barocco

. La sua opera, secondo Giuliano Briganti, «può considerarsi l'archetipo del "barocco"»; per Luigi Mallé, ha aperto la via al tumultuante barocco europeo, nordico e francese in particolar modo. Peter Paul Rubens, anche noto in Italia come Pietro Paolo Rubens (Siegen, 28 giugno 1577 – Anversa, 30 maggio 1640), è stato un pittore fiammingo.

Latino: Aggettivo: punicans m sing . rosseggiante, rossastro, che tende al rosso, che arrossisce modum floris porrectos caliculos modice punicantes - vengono estesi calici leggermente rosseggianti, simili [a quelli] di un fiore (Apuleio, Le metamorfosi, liber IV, II). faciem suam iam dudum punicantem - la sua faccia, già arrossita (Apuleio, Le metamorfosi, liber I, VI).. Sillabazione: pu | ni | cans.