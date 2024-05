Significato della soluzione per: Un pittore come metelli o ligabue

. Essa tende a rappresentare gli aspetti comuni della vita quotidiana in modo semplice, ingenuo ed istintivo. Per arte naïf (dal francese naïf, ossia "ingenuo") si intende un certo tipo di produzione artistica priva di legami con la presente realtà culturale e accademica della società in cui è prodotta.

Italiano: Aggettivo: naif ( approfondimento) inv . (arte) (pittura) di tendenza dell'arte propria di artisti autodidatti, portati per istinto a dipingere con uno stile semplice e colori vivaci Ho acquistato un quadro naif all'asta... (per estensione) usato come sinonimo di genuino, schietto, semplice Nella nostra trattoria potrete riscoprire i gusti naif delle nostre terre... (per estensione) di persona pura, integra, che non suole "scendere a compromessi".