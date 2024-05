Significato della soluzione per: Il piano di programmazione dei canali tv

Solitamente il palinsesto indica l'ora di messa in onda, il titolo e il tipo di ogni singolo programma, più eventuali informazioni accessorie. Il palinsesto, nel settore dei mass media e in particolare della televisione e della radio, è l'insieme delle trasmissioni programmate da una emittente per un certo periodo (un giorno, una settimana, un mese, un trimestre, …). In Italia tipicamente il palinsesto è ideato dal direttore di rete.

Italiano: Sostantivo: palinsesto ( approfondimento) m sing (pl.: palinsesti) . pianificazione di programmi radiofonici o televisivi per un determinato periodo. (scherzoso) elaborato illeggibile. Sillabazione: pa | lin | sè | sto. Pronuncia: IPA: /palin'ssto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino palimpsestus, che deriva dal greco paµst( formato da p cioè "di nuovo" e da ossia "raschiare") significa quindi "raschiato di nuovo" .