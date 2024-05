Significato della soluzione per: Un piacevole svago

Divertimento – svago che deriva da cose piacevoli e il piacere che ne deriva Divertimento – in musica, composizione leggera e giocosa Charlot in vacanza (Recreation) – cortometraggio di Charlie Chaplin del 1914 noto anche come Divertimento.

Italiano: Sostantivo: divertimento ( citazioni) m (pl.: divertimenti) . attività che procura piacere e tiene l'animo lontano da preoccupazioni. (musica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: di | ver | ti | mén | to. Pronuncia: IPA: /diverti'mento/ . Etimologia / Derivazione: da divertire che deriva dal verbo latino divertere che significa "allontanarsi" e in questo caso si intende qualcosa che permette l'allontanamento dalle preoccupazioni .