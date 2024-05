Significato della soluzione per: Penosi affliggenti

La Via Dolorosa è una strada di Gerusalemme che, secondo la tradizione, corrisponde al percorso lungo il quale Gesù, portando la croce, fu condotto al luogo della sua crocifissione. Essa parte dalla Chiesa della Flagellazione, vicino al lato settentrionale della Spianata delle moschee (l'antico Tempio di Gerusalemme) e al luogo in cui sorgeva anticamente la Torre Antonia, dove Gesù fu giudicato e condannato a morte da Ponzio Pilato; e con un percorso, per la gran parte in salita, di poco meno di un chilometro in direzione ovest raggiunge la Basilica del Santo Sepolcro, che ingloba il Calvario e il sepolcro di Gesù.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: dolorosi m pl . . plurale di doloroso. Sillabazione: do | lo | rò | si. Etimologia / Derivazione: vedi doloroso.