Significato della soluzione per: Un ornamento per la gola

La collana è uno dei gioielli utilizzati per portare un simbolo, ad esempio un crocifisso o un Buddha pendenti. Una collana è un tipo di gioiello o un ornamento portato attorno al collo, costituito di norma da una catenina di metallo a uno o più fili che può servire o meno da supporto per degli elementi decorativi infilati, come perle, granati, gemme, coralli. Nel corso dei millenni la collana ha assunto forme sempre più raffinate, partendo dalle rozze file di conchiglie o di pietruzze di epoche primitive, fino ad arrivare a tecniche di oreficeria varianti a seconda del gusto dell'epoca.

Italiano: Sostantivo: collana ( approfondimento) f sing (pl.: collane) . ornamento che si mette al collo questa collana è di una lega a blocco unico.. serie di testi di uno stesso tipo Una collana di racconti... (tipografia) serie di libri editi per affinità di genere o altro criterio. (per estensione) compilation. Sillabazione: col | là | na. Pronuncia: IPA: /kol'lana/ . Etimologia / Derivazione: da collo .