Un opera di Rossini

La soluzione di 17 lettere per le parole crociate è: L'ASSEDIO DI CORINTO

Significato della soluzione per: Un opera di rossini L'assedio di Corinto (Le siège de Corinthe nella versione originale francese), è una tragédie lyrique di Gioachino Rossini in tre atti su libretto di Luigi Balocchi e Alexandre Soumet. Fu rappresentata per la prima volta al Théâtre de l’Académie Royale de Musique di Parigi il 9 ottobre 1826. L’opera è un rifacimento del Maometto secondo, opera napoletana del 1820. .

