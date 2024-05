Significato della soluzione per: Ogni governo studia e vara quella fiscale

La manovra prende il nome dal medico statunitense Henry Heimlich, che per primo la descrisse nel 1974. La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. La manovra può e deve essere praticata anche da persone senza preparazione sanitaria, ma in tal caso è sempre raccomandabile anche chiamare senza esitazione i servizi di soccorso, possibilmente ripartendo i compiti tra più persone: mentre la persona più idonea praticherà subito la manovra di Heimlich, altri si occuperanno immediatamente della chiamata d'emergenza.

Italiano: Sostantivo: manovra ( approfondimento) f sing (pl.: manovre) . (militare) esercitazione o azione bellica pianificata che richiede movimento di truppe o di mezzi. (diritto) (economia) (finanza) legge finanziaria il governo ha dato il via alla manovra.. Voce verbale: manovra . terza persona singolare dell'indicativo presente di manovrare. seconda persona singolare dell'imperativo di manovrare sbrigati, manovra il muletto.