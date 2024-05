Significato della soluzione per: Vi nacque andrea palladio

C. Fondata secondo la leggenda dal principe troiano Antenore, la città fu abitata fin dal XIII secolo a. Si trova all'estremità orientale della Pianura Padana e all'interno del bacino idrografico del Bacchiglione. dai Veneti. Padova (AFI: /'padova/, ; Pàdova, Pàdoa, Pàoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano di 207 253 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Veneto. Durante la loro permanenza nel IV secolo a.

Italiano: Nome proprio: Padova ( approfondimento) f sing . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, nella regione Veneto in Italia. Nome proprio: Padova inv . cognome poco comune, si trova soprattutto in Lombardia. Sillabazione: Pà | do | va. Pronuncia: IPA: /'padova/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: in latino la voce, presa presumibilmente dal volgare locale, era resa con "Patavium" che nel periodo classico era pronunciata "patauium" (e dunque la forma volgare locale era forse "*Pataua"); dalla monottongazione di "au" in "o" il nome in veneto è diventato "Padoa" e fu trascritto "Padua" nel latino medievale; nel volgare toscano e di conseguenza in italiano si è invece preferita la labializzazione della "u" della voce classica, ottenendo la forma ibrida Padova in assonanza con la voce in veneto.