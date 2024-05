Significato della soluzione per: Un militare di piombo

. È nota anche come: Il soldatino di piombo, Il coraggioso soldatino di stagno, Il tenace soldatino di stagno, Il coraggioso soldatino di piombo e con altri titoli analoghi. Il soldatino di stagno (Den standhaftige tinsoldat) è una fiaba di Hans Christian Andersen. Fu pubblicata per la prima volta nel 1838, nel quarto volume di Eventyr, Fortalte for Børn.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: soldatini m . plurale di soldatino. Sillabazione: sol | da | tì | ni. Etimologia / Derivazione: vedi soldatino .