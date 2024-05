Significato della soluzione per: La martini che fu una nota cantante

Italiano: Aggettivo possessivo: mia, aggettivo possessivo di prima persona singolare femminile . . che appartiene a me Questa è la mia bicicletta.. Attenzione: nel caso particolare che l'aggettivo possessivo si riferisca al sostantivo casa esso può uscire in due modi La mia casa (raro). Casa mia.... che ha me come origine Questa è la mia vignetta.. a cui appartengo Sono il capo della mia banda.