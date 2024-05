Significato della soluzione per: Lanciarsi con forza

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: gettarsi (vai alla coniugazione) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: get | tàr | si. Pronuncia: IPA: /det'tarsi/ . Etimologia / Derivazione: deriva da gettare . Sinonimi: affrontare, assalire, avventarsi, catapultarsi, precipitarsi, tuffarsi, slanciarsi. Contrari: ritirarsi, trattenersi. .