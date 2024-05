Significato della soluzione per: Intossicata

Palla avvelenata è un gioco per ragazzi molto simile a palla prigioniera (o palla combattente), con il quale è spesso confuso, e si può giocare in cortile oppure in palestra. I giocatori possono essere dieci o di più, ed è importante che ci sia un muro, o un albero, contro cui far sbattere la palla "avvelenata". .

Italiano: Voce verbale: avvelenata . participio passato femminile singolare di avvelenare. Etimologia / Derivazione: vedi avvelenare .