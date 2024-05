Significato della soluzione per: Un interprete internazionale della musica rap

Con il terzo album The Marshall Mathers LP, Eminem ha stabilito il record di album hip hop dalle vendite più veloci di sempre e terzo album dalle vendite più veloci di sempre, con 1 760 049 copie solo negli Stati Uniti nella prima settimana, mentre il successivo The Eminem Show è stato il più venduto e premiato di tutto il 2002, con 7,9 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti in quell'anno. Joseph, 17 ottobre 1972), è un rapper, produttore discografico e attore statunitense. Eminem, pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III (St. Due anni più tardi ha ottenuto il primo successo con il singolo My Name Is. Dre, noto rapper e produttore discografico. Considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre, è cresciuto a Detroit, dove è stato scoperto nel 1997 da Dr.

Inglese: Sostantivo: stan (pl.: stans) . fan ossessivo. Pronuncia: IPA: /stæn/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dall'unione delle parole stalker e fan. È creata da Eminem nel singolo Stan. . Oxford, stan.