Significato della soluzione per: Illogiche paradossali

La dimostrazione per assurdo (per cui si usa anche la locuzione latina reductio ad absurdum), nota anche come ragionamento per assurdo, è un tipo di argomentazione logica nella quale, muovendo dalla negazione della tesi che si intende sostenere e facendone seguire una sequenza di passaggi logico-deduttivi, si giunge a una conclusione incoerente e contraddittoria. Tale risultato, nella logica argomentativa, confermerebbe l'ipotesi iniziale, per mezzo della falsificazione della sua negazione.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: assurde f pl . femminile plurale di assurdo. Sillabazione: as | sùr | de. Etimologia / Derivazione: vedi assurdo. Sinonimi: inverosimili, paradossali, false, impossibili, esagerate, incongruenti, stravaganti, incoerenti, illogiche, stupide, sciocche, insensate, pazzesche, inspiegabili, incredibili, inaccettabili, inattuabili, impensabili. Contrari: logiche, ragionevoli, giuste, sensate, razionali, intelligenti, coerenti, possibili, attuabili.