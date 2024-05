Significato della soluzione per: Fu un grande navigatore

Ferdinando Magellano (in latino Ferdinandus Magellanus; in portoghese Fernão de Magalhães;; Porto, 1480 – Mactan, 27 aprile 1521) è stato un esploratore e navigatore portoghese. È conosciuto soprattutto come fautore della prima circumnavigazione del globo, benché la spedizione partita nel 1519 sotto i suoi ordini sia stata completata nel settembre 1522 sotto il comando di Juan Sebastián Elcano e Magellano fosse morto l'anno precedente a Mactan nelle Filippine.

Italiano: Sostantivo: supernova ( approfondimento) f (pl.: supernove) . (astronomia) stella che ha esaurito il suo combustibile termonucleare e pertanto deve produrre ferro che la fa esplodere manifestando tutta la sua luminosità e diventando una stella di neutroni o un buco nero il Sole è nato 4,6 miliardi di anni fa, dall'incontro tra una placida nube molecolare e i detriti di una supernova.