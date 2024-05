Significato della soluzione per: Il grande corso

Napoleone Bonaparte, spesso chiamato per antonomasia anche solo Napoleone (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Longwood, Isola di Sant'Elena, 5 maggio 1821), è stato un politico e generale francese, fondatore del Primo Impero francese e protagonista della prima fase della storia contemporanea europea, detta "età napoleonica". Nato in Corsica da una famiglia della piccola nobiltà italiana, studiò in Francia, dove divenne ufficiale d'artiglieria e quindi generale durante la Rivoluzione francese.

Italiano: Nome proprio: Napoleone ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Sillabazione: Na | po | le | ó | ne. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .