Significato della soluzione per: Famosa basilica di istanbul

Si trova nel distretto di Fatih, nel mahalle di Sultanahmet. Santa Sofia (in turco Ayasofya; in greco antico: a Sfa, Hagía Sofía; in greco a Sfa, Agía Sofía, [a'ia so'fia]; in latino Sancta Sophia o Sancta Sapientia), ufficialmente nota come Grande Moschea Benedetta della Santa Sofia (in turco Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Serîfi), conosciuta anche come Basilica di Santa Sofia, è uno dei principali luoghi di culto di Istanbul.

