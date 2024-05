La falsità del finto virtuoso

Significato della soluzione per: La falsita del finto virtuoso

L'ipocrisia (dal greco pµa «fingere») è l'atteggiamento con cui si esprimono sentimenti, pensieri, virtù o valori morali che la persona in realtà non possiede, o più semplicemente l'atto di mentire consapevolmente per attirare favori sociali o l'atto di agire secondo principi che vengono criticati allo stesso tempo. Secondo la psicologia morale, è il mancato rispetto da parte di una persona delle regole e dei principi morali che esprime.

Italiano: Sostantivo: ipocrisia ( approfondimento) f (pl.: ipocrisie) . (psicologia) atteggiamento caratteristico di chi volontariamente pretende di avere ideali, emozioni e sentimenti che di fatto non ha, col fine di ottenere favori, di trarre in inganno o di stare lontano da chi non va d'accordo. (per estensione) atto da ipocrita è una relazione caratterizzata dalle loro reciproche ipocrisie.