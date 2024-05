Un evidente verità

Significato della soluzione per: Un evidente verita

Una verità lapalissiana o verità di La Palice (in francese: lapalissade o vérité de La Palice) è un fatto di tale evidenza e ovvietà che la sua enunciazione è del tutto inutile se non proprio umoristica, come nell'espressione «l'acqua è bagnata». L'aggettivo lapalissiano deriva dal nome del maresciallo Jacques de Chabannes, signore di Lapalisse (La Palice). Fenomeno analogo alla verità lapalissiana è il truismo.

Giapponese: Sostantivo: (romaji akiraka) . : chiarezza, ovvietà.