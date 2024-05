Significato della soluzione per: Eccentriche stravaganti

In Italia è pubblicato dalla Star Comics dal 1º novembre 1993. L'opera è divisa in parti, e la nona ha iniziato la serializzazione il 17 febbraio 2023. Le bizzarre avventure di JoJo (, Jojo no kimyo na boken) è un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1º gennaio 1987 sulla rivista shonen Weekly Shonen Jump della casa editrice Shueisha e dal 2005 sul mensile seinen Ultra Jump.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: bizzarre f pl . femminile plurale di bizzarro. Sillabazione: biz | zàr | re. Pronuncia: IPA: /bid'dzarre/ . Etimologia / Derivazione: vedi bizzarro . Sinonimi: strane, stravaganti, singolari, curiose, bislacche, strampalate, strambe. (nel modo di vestire) originali, insolite, eccentriche, estrose. (di cavalle) balzane, ombrose, focose. Contrari: serie, equilibrate, normali, comuni, regolari.