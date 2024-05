Significato della soluzione per: Ebbe tra i suoi rappresentanti gli anabattisti

Partendo dalla Germania e dalla Svizzera, la Riforma radicale ha dato vita a molti gruppi in tutta Europa; tra questi quelli guidati da Thomas Müntzer e Andreas Karlstadt, i profeti di Zwickau e i gruppi anabattisti come gli hutteriti e i mennoniti. Con Riforma radicale si intende il movimento iniziato nel XVI secolo come reazione alla pretesa corruzione che avrebbe afflitto la Chiesa cattolica e che considerava la Riforma magistrale protestante, guidata da Martin Lutero e da molti altri, avesse un approccio troppo mite.

Cinese: Hanzi: (vai ai composti) .Hanzi semplificato (tradizionale: ); 10 tratti, radicale 87 (, nella variante )+6 .Pronuncia (pinyin): ài .Significato (come carattere): . amore, amare. Sostantivo: amore, affetto. Pronuncia: pinyin: ài. Ascolta la pronuncia : . Verbo: amare, provare estremo affetto per qualcuno mei yi ge muqin ài ta de háizi - ogni madre ama i suoi figli.