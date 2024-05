Significato della soluzione per: Divulgatore del verbo cristiano

Gli apostoli di Gesù Cristo (dal greco pst, apóstolos: "inviato", "messaggero"), come descritto nel Nuovo Testamento, sono i discepoli costituiti da Gesù per dare continuità al messaggio della salvezza da lui proclamato. Dopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota, il numero originario fu ristabilito prima della Pentecoste con l'elezione di Mattia. Egli ne scelse dodici come il numero delle tribù di Israele.

Italiano: Nome proprio: Apostolo ( approfondimento) m . nome proprio di persona, maschile.