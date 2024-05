È detto anche pantegana

Significato della soluzione per: E detto anche pantegana

Il ratto bruno, noto anche come ratto norvegese, ratto grigio, ratto delle chiaviche, surmolotto, pantegana o, variante regionale, pentigana, in alcune varianti regionali viene chiamato zoccola (Rattus norvegicus Berkenhout), è un mammifero roditore della famiglia dei Muridi. È la specie più comune e diffusa di Rattus, presente praticamente in tutto il mondo; in Europa ha soppiantato il preesistente ratto nero (R.

Italiano: Sostantivo: zoccola f sing (pl.: zoccole) . (popolare) (regionale) (meridionale) femmina del topo di fogna. (senso figurato) (regionale) (volgare) donna di strada. Sillabazione: zòc | co | la. Pronuncia: IPA: /'tskkola/ . Etimologia / Derivazione: da latino sorex cioè "sorcio". Nel napoletano indicava anche la talpa. Confronta anche sorca (f. di sorcio) nel senso volgare di vulva.