Detto ad alta voce

Sergio Baracco (Camposampiero, 18 ottobre 1959) è un personaggio televisivo italiano, famoso soprattutto come televenditore specializzato in vendita di gioielli in Italia. È noto in particolare per la sua marcata erre moscia e per il grido "Amici!", caratteristiche enfatizzate dalla parodia delle sue televendite messa in scena dai Fichi d'India, da cui è nata la loro celebre esclamazione "Amici Ahrarara", per la quale è stato guest star all'inizio del loro primo film, intitolato proprio Amici Ahrarara.

Italiano: Voce verbale: . urlato . participio passato di urlare. Etimologia / Derivazione: vedi urlare .