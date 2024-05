Significato della soluzione per: Determinarono le annessioni del 1860

. I plebisciti risorgimentali sono i plebisciti tenuti nel corso del XIX secolo per ratificare l'annessione di territori, in particolare in relazione al Regno di Sardegna e al Regno d'Italia, portando così all'Unità d'Italia.

Inglese: Sostantivo: plebiscite . (politica) plebiscito. Termini correlati: plebeian .