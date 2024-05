La Soluzione ♚ Deserto di Israele La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NEGEV . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. NEGEV

Significato della soluzione per: Deserto di israele Il deserto del Negev o Neghev (/'ngev/; in ebraico , ha-Negev, "il Sud"; in arabo , an-Naqb) occupa una superficie di circa 12 000 km², pari al 60% circa dello Stato di Israele. Tuttavia, solo il dieci per cento circa della popolazione del paese vive in questa zona. Il Negev è delimitato a ovest dal confine israelo-egiziano e dalla striscia di Gaza, a est dalla valle dell'Arava e a nord dalla linea Gaza-En Gedi, sulle sponde del Mar Morto.

