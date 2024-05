Significato della soluzione per: La decide l editore

. In editoria, la tiratura è la quantità di copie stampate per una singola edizione, sia essa di un volantino, un biglietto da visita, un francobollo, oppure una pubblicazione di maggiore rilevanza, come un libro, una rivista o un giornale.

Italiano: Sostantivo: tiratura f sing (pl.: tirature) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ti | ra | tù | ra. Pronuncia: IPA: /tira'tura/ . Etimologia / Derivazione: deiva da tirare .