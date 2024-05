Significato della soluzione per: Costituisce un settore della logica matematica

La teoria degli insiemi è una teoria matematica posta ai fondamenti della matematica stessa, collocandosi nell'ambito della logica matematica. Prima della prima metà del XIX secolo la nozione di insieme veniva considerata solo come qualcosa di intuitivo e generico. La nozione è stata sviluppata nella seconda metà del XIX secolo dal matematico tedesco Georg Cantor, è stata al centro dei dibattiti sui fondamenti dal 1890 al 1930 ed ha ricevuto le prime sistemazioni assiomatiche per merito di Ernst Zermelo, Adolf Fraenkel, Paul Bernays, Kurt Gödel, John von Neumann e Thoralf Skolem, Gottlob Frege (le convenzioni linguistico-formali, come il quantificatore universale ed esistenziale) e Giuseppe Peano (notazione e sintassi).

Italiano: Sostantivo: teoria ( approfondimento) f sing (pl.: teorie) . (storia) (filosofia) (matematica) (fisica) insieme ordinato e dettagliato di principi generali di un determinato ramo del sapere il darwinismo è la teoria evoluzionistica sviluppata dal naturalista inglese Charles Darwin.. lunga coda. Sillabazione: te | o | rì | a. Pronuncia: IPA: /teo'ria/ . Etimologia / Derivazione: Dal greco antico ea .