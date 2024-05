Significato della soluzione per: Comprende la manciuria

La Repubblica Popolare Cinese (S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (S, ZhongguóP; lett. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, lo Stato che l'ha preceduta e della quale ha ereditato quasi l'intero territorio, indicata invece come Cina Nazionalista o, dal 1949, Taiwan (o Formosa). "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale.

Italiano: Nome proprio: Cina ( approfondimento) f . (toponimo) (geografia) stato dell'Asia orientale; è il più popoloso del mondo e quello che confina con più stati; la sua capitale è Pechino. nome alternativo dello stato di Taiwan, o parte del nome proprio; per approfondimenti vedi Taiwan. la regione storica corrispondente grossomodo al territorio dell'attuale Cina. nome proprio di persona femminile.