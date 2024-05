Significato della soluzione per: Il compianto milian

È noto soprattutto come protagonista di spaghetti western e poliziotteschi a cavallo tra gli anni sessanta e ottanta. Tomas Milian, pseudonimo di Tomás Quintín Rodríguez (L'Avana, 3 marzo 1933 – Miami, 22 marzo 2017), è stato un attore e sceneggiatore cubano con cittadinanza statunitense naturalizzato italiano dal 1969. In Italia, con l'inconfondibile voce prestatagli da Ferruccio Amendola, è spesso identificato con due personaggi: il primo, Nico Giraldi, è un maresciallo (dal 1981 ispettore) di polizia, romano dai modi poco garbati, ma efficaci, che conosce bene gli ambienti malavitosi avendone fatto parte in gioventù con il soprannome di "er Pirata", mentre il secondo, Sergio Marazzi alias er Monnezza, è un ladruncolo romano.

Ceco: Nome proprio: Tomáš . Tommaso. Pronuncia: IPA: /'toma/ . Etimologia / Derivazione: vedi Tommaso . wmf, [Tomáš en].