La Soluzione ♚ La città dei sequestrati del dramma di Sartre La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALTONA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ALTONA

Significato della soluzione per: La citta dei sequestrati del dramma di sartre I sequestrati di Altona è un film del 1962 diretto da Vittorio De Sica. I disegni di Renato Guttuso sono quelli che Franz fa sui muri della soffitta per non dimenticare la sua storia. Tratto dal dramma di Jean-Paul Sartre Les Séquestrés d'Altona, rappresentato in teatro nel 1959, il film fa riferimento ad Altona, un distretto della città tedesca di Amburgo. Ezio Frigerio è accreditato nei titoli di testa come Elvezio.

Altre Definizioni con altona; città; sequestrati; dramma; sartre;