Lo è chi non sa da dove cominciare

Significato della soluzione per: Lo e chi non sa da dove cominciare

La pellicola viene considerata un riavvio della serie, in quanto presenta uno 007 giovane e all'inizio della sua carriera come agente doppio 0, con un comportamento spesso vulnerabile e inesperto rispetto ai film precedenti. Ventunesimo capitolo della serie cinematografica di 007, è il primo con Daniel Craig nel ruolo dell'agente segreto dell'MI6 James Bond; dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, Craig è il sesto attore a impersonare la spia nella saga ufficiale. Casino Royale è un film del 2006 diretto da Martin Campbell.

Italiano: Aggettivo: inesperto m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: i | ne | spèr | to. Pronuncia: IPA: /ines'prto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino inexpertus, formato da in- e expertus cioè "esperto" . Sinonimi: novellino, principiante, immaturo, imperito, impreparato, inabile, incapace, incompetente ingenuo, novellino, principiante.