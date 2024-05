La Soluzione ♚ Un capolavoro di Raffaello La soluzione di 20 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MADONNA DELLA SEGGIOLA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MADONNADELLASEGGIOLA

Significato della soluzione per: Un capolavoro di raffaello La Madonna della Seggiola è un dipinto a olio su tavola (diametro 71 cm) di Raffaello Sanzio, databile al 1513-1514 circa e conservato nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. La Madonna della seggiola è una delle due sole Madonne di Raffaello in cui Maria guarda direttamente negli occhi dello spettatore insieme alla precedente Madonna Sistina. È convenzionalmente considerata la prima opera in cui si usa consapevolmente il formato del tondo per scelta dell'artista e non per usi pratici (come nei deschi da parto) o per richiesta della committenza (come per il Tondo Doni).

