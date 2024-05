La Soluzione ♚ Un capo pellerossa La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SACHEM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SACHEM

Significato della soluzione per: Un capo pellerossa Il termine sachem - d'origine algonchina - fu impiegato da numerose tribù di nativi nordamericani delle aree del Nord-Est per indicare i loro capi. Questi erano eletti non in virtù di loro epiche imprese ma per meditata scelta operata all'interno di gruppi familiari tradizionalmente accreditati di capacità politiche e di convincimento, in grado quindi di dirimere le inevitabili controversie che spesso insorgono nelle strutture sociali di tipo tribale, al cui interno i diversi gruppi familiari e clanici, caratterizzati da una fortissima solidarietà interna.

Altre Definizioni con sachem; capo; pellerossa;