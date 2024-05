Significato della soluzione per: La capitale slovacca

Bratislava (pronuncia slovacca: ['bratisaa] ) è la capitale e la città più grande della Slovacchia, con una popolazione di circa 490 000 abitanti. Bratislava è il centro economico, politico, scientifico e culturale della Slovacchia e una città in trasformazione in seguito alla crescita economica del Paese e al suo ingresso nell'area euro. La città era nota in passato come Presburgo (in tedesco Pressburg; in slovacco Prešporok o Prešporek fino al 1919; vedi sotto) o Posonio (in ungherese Pozsony, ancora in uso).

Italiano: Nome proprio: Bratislava . (toponimo) (geografia) capitale della Slovacchia.