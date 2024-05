Significato della soluzione per: Cadde su sodoma e gomorra distruggendole

. Apache - Pioggia di fuoco (Fire Birds) è un film del 1990 diretto da David Green.

Italiano: Sostantivo: pioggia ( approfondimento) f sing (pl.: piogge) . (meteorologia) precipitazione atmosferica che consiste in gocce separate d'acqua che cadono al suolo dalle nuvole la pioggia ci ha bagnati tutti.. (per estensione) copiosa quantità di qualcosa che cade dall'alto Zeus fece cadere pioggia aurea per conquistare Danae. una pioggia di coriandoli accompagnava la sfilata dei carri di carnevale .