Significato della soluzione per: Ben piantato e prestante

Walter Matthau, nome d'arte di Walter John Matthow (New York, 1º ottobre 1920 – Santa Monica, 1º luglio 2000), è stato un attore statunitense. Nel 1967 vinse l'Oscar al miglior attore non protagonista per l'interpretazione in Non per soldi... ma per denaro (1966). Successivamente ottenne altre due candidature per Vedovo aitante, bisognoso affetto offresi anche babysitter (1972) e I ragazzi irresistibili (1975).

Italiano: Aggettivo, forma flessa: aitante m e f sing(pl.: aitanti) . di bell'aspetto. Voce verbale: aitante . participio presente di aitare. Sillabazione: ai | tàn | te. Pronuncia: IPA: aj'tante . Etimologia / Derivazione: deriva da aitare . Sinonimi: ardito, atletico, baldo, gagliardo, forte, prestante, robusto, valoroso, vigoroso,. Contrari: debole esile, gracile, mingherlino, smilzo.