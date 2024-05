Significato della soluzione per: Un bel bracciale con i diamanti

È considerato uno sport completo e armonico, sebbene fisicamente asimmetrico perché il braccio che impugna la racchetta viene usato più spesso dell'altro, che richiede ottime capacità fisiche (coordinazione, velocità e resistenza sulla distanza) e mentali (tecnica nei colpi, tattica, visione di gioco, riflessi e intuito). Il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati.

Italiano: Sostantivo: tennis ( approfondimento) m inv . (sport) sport che vede opposti due o quattro giocatori in un campo diviso in due metà da una rete alta circa un metro dal terreno, dove ogni giocatore deve colpire una palla con una racchetta cercando di non farla raccogliere dall'avversario. (per estensione) complesso sportivo con svariati campi da tennis:. Sillabazione: tèn | nis. Pronuncia: Pronuncia mancante.