Avversari in amore

In America, la 20th Century Fox, originariamente voleva intitolare la pellicola The Reno Brothers ma optò per il titolo Love Me Tender per capitalizzare il notevole successo che ebbe l'omonima canzone cantata da Elvis Presley presente nella colonna sonora. Fratelli rivali (Love Me Tender) è un film diretto da Robert D. Webb, distribuito negli Stati Uniti dalla 20th Century Fox il 21 novembre 1956. Si tratta di un western abbastanza convenzionale con degli inserti musicali.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: rivali m e f pl . plurale di rivale gli eserciti rivali si preparavano alla battaglia.. Sostantivo, forma flessa: rivali m e f pl . (sport) plurale di rivale. Sillabazione: ri | và | li. Etimologia / Derivazione: vedi rivale . Sinonimi: avversari, contendenti, concorrenti, antagonisti, competitori, oppositori, nemici, emuli. Contrari: alleati, collaboratori.