Aspirano a una maglia colorata di rosa

Il girino è lo stadio larvale degli anfibi anuri come rane e rospi. Per gli anfibi caudati come le salamandre si parla invece di larva.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: girini m . plurale di girino. Sillabazione: gi | rì | ni. Etimologia / Derivazione: vedi girino .