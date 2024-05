Significato della soluzione per: Antichi canti corali funebri

Il termine fu introdotto dal poeta latino Stazio ma il genere poetico è molto più antico e deriva direttamente dalle nenie e dalle lodi funebri. In origine designava solo il canto in presenza della salma, poi passò ad assumere il significato più generico di poesia in onore di un morto. L'epicedio (in greco antico: pde µ, epikédion mélos) è un tipo di componimento poetico scritto in morte di qualcuno, tipico della letteratura latina.

Italiano: Sostantivo: epicedio m sing (pl.: epicedi) . (per estensione) canto funebre. Sillabazione: e | pi | cè | dio. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .