È animata se le opinioni divergono

Significato della soluzione per: E animata se le opinioni divergono

. È stata la rivista politico-culturale ufficiale della Democrazia Cristiana. L'attuale editore è La Discussione s. l. La Discussione è un quotidiano politico italiano fondato da Alcide De Gasperi nel 1952. r.

Italiano: Sostantivo: discussione ( approfondimento) f sing (pl.: discussioni) . diverbio, ovvero contrasto verbale in cui due o più soggetti non si sono trovati d'accordo e hanno parlato molto; in quest'accezione presuppone astio e contrapposizione dei parlanti. esame accurato di un argomento svolto da due o più individui che esprimono la loro opinione la discussione della tesi. la discussione sui primi punti del trattato.