Significato della soluzione per: Andre del tennis

Andre Kirk Agassi (IPA: ['ndre 'ægsi]; Las Vegas, 29 aprile 1970) è un ex tennista e allenatore di tennis statunitense. Soprannominato il Kid di Las Vegas o Flipper, per il suo stile di gioco rapido, è considerato uno dei più forti tennisti di tutti i tempi. Nella sua carriera ha vinto 60 titoli ATP e otto tornei dello Slam, detenendo il primo posto nella classifica ATP per 101 settimane e guadagnando in carriera più di 31 milioni di dollari in premi e 150 milioni di dollari in sponsorizzazioni.

