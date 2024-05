Lo è anche il turbogetto

Significato della soluzione per: Lo e anche il turbogetto

Un motore a reazione o motore a getto (o, con un anglicismo, jet engine) è un motore che trasforma l'energia chimica del combustibile in energia cinetica dei gas combusti detti quindi getto, per sfruttare il principio di azione e reazione esteso. La spinta di reazione, che attua il movimento, è proporzionale alla portata in massa dei gas che passano nel motore e alla differenza fra la loro velocità di scarico e la velocità di avanzamento dell'aereo.

Italiano: Locuzione nominale: motore a reazione ( approfondimento) m . (aeronautica) (meccanica) motore a combustione interna usato principalmente negli aeromobili, che trasforma l'energia chimica di un apposito combustibile in energia cinetica del getto di combusti, col fine di sfruttare il principio d'azione e reazione esteso. Etimologia / Derivazione: Da motore e reazione . Iperonimi: motore termico.