Significato della soluzione per: Altro nome dell ontano

La Janus Basket Fabriano ssdrl, nota anche come Ristopro Fabriano per motivi di sponsorizzazione, è la principale società di pallacanestro maschile di Fabriano, in provincia di Ancona. La società nasce nel 2008 con il nome di Asd Blues Basket, per volontà di Mario Di Salvo per riempire il vuoto del Fabriano Basket che ha avuto un passato in Serie A, in cui ha militato per sette campionati, a seguito della rinuncia alla Legadue, cedendo il titolo sportivo a Roseto.

Siciliano: Sostantivo: agurnu . alno. ontano. Sillabazione: a | gùr | nu. Etimologia / Derivazione: dal latino alnus . Sinonimi: agurru. avornu. Termini correlati: àrvulu.