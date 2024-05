Significato della soluzione per: Un acido della vita sigla

Italiano: Acronimo / Abbreviazione: RNA ( approfondimento) m sing . (chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) sigla utilizzata per significare l'acido ribonucleico, acido nucleico che usa le informazioni del DNA per dar luogo alle proteine Pfizer e Vaccino anti COVID-19 Moderna sono farmaci a RNA messaggeo.. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: Etimologia / Derivazione: dall’inglese Ribo Nucleic Acid .