La Soluzione ♚ Il verso del cervo la soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BRAMITO .

Significato della soluzione per: Il verso del cervo Il cervo nobile (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), noto anche come cervo reale, cervo rosso o cervo europeo, è un mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei Cervidi. Italiano: Sostantivo: bramito m sing (pl.: bramiti) . urlo di grossi animali selvatici come cervo e orso. (per estensione), (letterario) urlo umano quasi animalesco. Sillabazione: bra | mì | to o brà | mi | to . Etimologia / Derivazione: da bramire . Sinonimi: (di bestia selvatica) mugghio. (per estensione) (di persona) grido, urlo. Termini correlati: bramire.

