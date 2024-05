La Soluzione ♚ Fa versi diversi La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : POETA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. POETA

Significato della soluzione per: Fa versi diversi Un poeta è uno scrittore di poesie, ossia di testi che seguano la versificazione e si contrappongano, perlomeno idealmente, ai testi in prosa. Il sostantivo deriva dal verbo greco p (traslitterato poiéo), il cui significato letterale è "fare", ma dopo Omero anche "comporre, poetare" e "celebrare". Italiano: Sostantivo: poeta ( approfondimento) m sing . (professione) (letteratura) (poesia) chi scrive opere letterarie in versi una mostra a Roma celebra Ovidio il grande poeta che pagò con l'esilio la visione della vita espressa nelle Metamorfosi.. Sillabazione: po | è | ta. Pronuncia: IPA: /po'ta/ . Etimologia / Derivazione: dal latino poeta, dal greco pt, derivazione di p ossia "fare, produrre", quindi il poeta è "facitore, colui che produce" .

